Эксперты оценили новую систему пенсионных накоплений, предложенную Минфином

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Малообеспеченным гражданам будет трудно участвовать в предложенной Минфином системе добровольных пенсионных накоплений из-за низких доходов, не позволяющих вносить отчисления на пенсию, а россияне с высокими доходами получат дополнительные льготы по уплате НДФЛ благодаря этому пенсионному продукту. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС в понедельник.

Минфин России отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте", ранее предлагалось назвать этот вид пенсионного накопления "индивидуальный пенсионный капитал (ИПК)". Основными чертами продукта, как пояснили в Минфине, являются исключительно добровольный порядок присоединения к системе, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства.

"Я полагаю, что при добровольном характере вступления в эту систему, очень небольшое количество людей примет в ней участие. Потому что подавляющее большинство российских работников имеют низкие доходы, которые не позволяют в течение десятилетий даже несколько процентов от своей зарплаты отчислять на пенсию. А отчислять нужно не менее 5-6% или даже больше, чтобы это была действительно осязаемая пенсия - не несколько сот рублей, а хотя бы несколько тысяч", - считает заместитель директора института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Более того, даже опыт, казалось бы, крайне выгодной программы софинансирования пенсионных накоплений, когда государство удваивало взносы граждан, показал, что люди не готовы копить на пенсию, добавил он.

Те граждане, у которых хороший доход, и сейчас имеют возможность накапливать на пенсию другими способами. "Тогда для них встает вопрос о целесообразности использования этого инструмента", - говорит он.

Пока негосударственные пенсионные фонды не могут похвастаться хорошей доходностью. "Если брать весь период с 2005 года, то доходность, которую смогли обеспечить все НПФ в среднем, была примерно в 1,5 раза ниже, чем инфляция. Если среднегодовая инфляция за этот период составила около 9%, то доходность по пенсионным накоплениям для будущих пенсионеров была, по моим оценкам, около 5-6%", - добавил собеседник агентства.

Налоговые льготы

Предоставление налогового вычета по НДФЛ на сумму отчислений в пенсионные накопления - это не вполне уместное перенесение зарубежной практики на российскую почву, потому что в большинстве стран, где есть такие вычеты, действует прогрессивная шкала налогообложения с предельными ставками, достигающими 40% и выше, пояснил замдиректора института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. В России же плоская ставка НДФЛ в размере 13%.

"В результате, если исходить из того, что участвовать в новой системе будут преимущественно работники с высокой зарплатой, то эффективная ставка по НДФЛ для них будет меньше 13%. То есть за счет бюджетных средств вместо поддержки работников с низкими доходами, например, полного их освобождения от налога, как это есть в большинстве стран, предлагается предоставлять налоговые льготы лицам с высокими доходами. Вряд ли это можно признать социально приемлемым", - добавил он.

Действующая в России уже почти 20 лет система негосударственного пенсионного обеспечения и так предусматривает льготы по уплате НДФЛ. Если человек в добровольном порядке вносит деньги в НПФ, то он имеет право на получение налогового вычета в размере 13% от этой суммы. "Однако нет никаких свидетельств того, что эти льготы стимулировали значимое число людей в частном порядке перечислять средства в НПФ", - указал Горлин.

Плюсы системы

Вместе с тем, замдиректора института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС приветствовал решение Минфина об отказе от принудительного вступления граждан в эту систему пенсионных накоплений.

"В текущих условиях многолетнего снижения доходов населения, а также отсутствия возможности со стороны НПФ гарантировать даже минимально приемлемую доходность, подталкивать людей к тому, чтобы они отчисляли часть своей зарплаты в НПФ, вряд ли социально и морально оправдано", - полагает он.

Проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов считает, что в новой системе пенсионных накоплений есть также очевидные плюсы.

"Эти деньги становятся собственностью гражданина, поскольку появляются индивидуальные счета. Предусматривается временное изъятие средств при непредвиденных событиях, например, для проведения операции или погашения долгов", - отметил он.

Однако, если человек попытается вернуть свои деньги, вложенные в новую пенсионную систему до наступления пенсионного возраста, то ему придется вернуть средства, которые ему возвращали в качестве налоговых льгот за этот период времени, добавил Сафонов.

В Минтруде пока не смогли прокомментировать разработанный Минфином законопроект, поскольку ведомство его еще не получило.