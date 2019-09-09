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Борьба с коррупцией

В Ростовской области появится министр по борьбе с коррупцией

Он будет руководить специальным управлением при губернаторе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о введении должности министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Для повышения эффективности антикоррупционной работы в структуру правительства области введена новая должность - министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новый министр будет руководить специальным управлением при губернаторе. Кроме того, в управлении будет образовано подразделение, которое займется профилактикой коррупционных правонарушений.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияБорьба с коррупциейРостовская область
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