В Ростовской области появится министр по борьбе с коррупцией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о введении должности министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Для повышения эффективности антикоррупционной работы в структуру правительства области введена новая должность - министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новый министр будет руководить специальным управлением при губернаторе. Кроме того, в управлении будет образовано подразделение, которое займется профилактикой коррупционных правонарушений.