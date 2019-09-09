Президент Бразилии идет на поправку после операции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару идет на поправку после воскресной операции на грыже. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Отавиу Регу Баррус.

"Пациент находится в стабильном состоянии, не испытывает боли, температура не повышена, его восстановление после операции проходит хорошо", - сказал он в ходе брифинга в частной клинике в Сан-Паулу. Как уточнил Баррус, уже в понедельник президент приступит к физиотерапевтическим процедурам, "начнет сидеть и ходить по коридору". По медицинским показаниям количество визитов в палату Болсонару будет ограничено.

Как полагают врачи, президент пробудет в клинике до четверга. До этого момента вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау будет возглавлять исполнительную власть в статусе и. о. главы государства, пояснил Баррус.

В воскресенье Болсонару перенес четвертую операцию после полученного им в ходе избирательной кампании ножевого ранения. Продлившаяся около пяти часов операция заключалась в иссечении грыжи брюшной стенки и установке импланта.

В начале сентября прошлого года Болсонару тяжело ранили ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. Политик провел в больнице более трех недель и перенес две операции. Третье хирургическое вмешательство состоялось в конце января и заключалось в удалении колостомного мешка, который Болсонару использовал из-за повреждений кишечника, и полном восстановлении кишечного тракта.