Болсонару прооперировали в частной клинике в Сан-Паулу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Врачи частной клиники в Сан-Паулу в воскресенье провели операцию по удалению грыжи президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Операция завершилась в 12:40 (18:40 мск)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что хирургическое вмешательство было запланировано на 8 утра и должно было продлиться около двух часов. "Хирургическое вмешательство завершилось успешно. <...> Состояние пациента стабильное", - передает пресс-служба.

В начале сентября прошлого года Болсонару тяжело ранили ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. Политик провел в больнице более трех недель и перенес две операции. Третье хирургическое вмешательство состоялось в конце января и заключалось в удалении колостомного мешка, который Болсонару использовал из-за повреждений кишечника, и полном восстановлении кишечного тракта.