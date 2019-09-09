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Правящая коалиция Эстонии предложила разработать программу развития государственного языка

Власти страны планируют выработать детальный план для эстоноязычного образования

ТАЛЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Входящие в правящую коалицию Эстонии Центристская партия, Консервативная народная партия (КНП) и "Отечество" внесли на рассмотрение Рийгикогу (парламент) законопроект, обязывающий правительство разработать программу развития эстонского языка в 2021-2035 гг. Об этом сообщил депутат "Отечества" Юллар Сааремяэ, который передал указанный проект в Рийгикогу.

"Нужно, чтобы программа развития эстонского языка охватывала все образовательные ступени, все научные и жизненные сферы, - заявил он порталу ERR. - Задание правительства - выработать детальные программу и план для эстоноязычного образования. Наша образовательная система должна обеспечить всем хорошее знание государственного языка".

Партия "Отечество" в своем сообщении добавила, что поддерживает переход эстонских школ на единую эстоноязычную систему образования.

Ранее оппозиционная Партия реформ внесла в Рийгикогу законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования. Этот документ будет рассмотрен парламентом во вторник, 10 сентября, однако депутаты правящей коалиции уже заявили, что не поддержат инициативу.

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