Пятигорский госуниверситет впервые примет студентов из Марокко и Кот-д'Ивуара

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Студенты из Кот-д'Ивуара и Марокко впервые поступили в Пятигорский государственный университет (ПГУ), сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вуза.

"ПГУ ежегодно принимает иностранных студентов в ряды обучающихся. Так, в 2019 году впервые поступили студенты из Марокко и Кот-д'Ивуара, - рассказал собеседник агентства. - При этом студент из Кот-д'Ивуара уже закончил подготовительное отделение в нашем университете и поступил в бакалавриат на направление подготовки "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере".

В текущем году в ПГУ самостоятельно поступили представители восьми зарубежных государств (Азербайджан, Армения, Греция, Казахстан, Кот-д'Ивуар, Республика Молдова, Узбекистан и Украина). "Также начинают поступать иностранные граждане по направлению Минобрнауки (Литва и Украина). А на подготовительное отделение самостоятельно поступили граждане Афганистана, Вьетнама, Китая и Турции", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Летнюю языковую школу русского языка в этом году приехали слушатели из Оксфорда, а также впервые за 30 лет приехал слушатель с Кубы. На курсы русского языка также записались граждане Вьетнама, Китая, Марокко, США и Франции.

В системе ПГУ обучаются около 4500 студентов высшего и среднего профессионального образования, магистрантов, аспирантов, стажеров, а также около 2000 слушателей системы непрерывного образования из 71 региона России и 36 зарубежных государств.