США передали посольству Украины картину, похищенную из СССР в 1941 году

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину русского и советского художника Михаила Панина (1877-1963) "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была вывезена с территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны и была позднее обнаружена в США. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении ФБР.

"ФБР гордится тем, что сотрудничает с нашими партнерами, чтобы отметить эту важную репатриацию предмета искусства и возвращение картины украинскому посольству. ФБР работает над возвращением похищенных предметов искусства и другой собственности с тем, чтобы сохранять историю и культуру стран по всему миру", - заявил один из сотрудников ФБР, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Картина была украдена в 1941 году из Днепропетровского художественного музея.