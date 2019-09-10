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У берегов Приморья спасли иностранца, оказавшегося в море на куске пенопласта

В ближайшие дни его отправят на родину

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Приморские моряки спасли и передали пограничникам иностранного гражданина, который дрейфовал у берегов Приморья, ухватившись за кусок пенопласта. Как сообщили ТАСС в краевом Пограничном управлении ФСБ, в ближайшие дни спасенный будет возвращен на родину.

В понедельник в местных СМИ появилась информация, о том что в районе залива Ольга на юго-востоке края моряки спасли и подняли на борт из воды корейца, дрейфовавшего на куске пенопласта.

"Вчера сотрудникам пограничного управления ФСБ по Приморскому краю был передан иностранный гражданин, которого моряки спасли из воды у берегов края. В ближайшее время после выполнения всех формальностей он будет возвращен на родину", - сообщили ТАСС в ведомстве.

7 сентября пограничники сообщали о 500 иностранных рыболовецких шхунах, которые зашли в заливы Ольга, Владимир и в акваторию береговых бухт в районе населенного пункта Моряк-Рыболов. Рыбаки, согласно международному морскому законодательству, воспользовались возможностью переждать шторм у берегов России. Среди них были южнокорейские и северокорейские суда.

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