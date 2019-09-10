Прожиточный минимум пенсионера в Приморье увеличится на 7,9% в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморского края приняли в трех чтениях закон о величине прожиточного минимума пенсионера на 2020 год, который должен вырасти на 7,9% и составить 10775 рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального парламента.

"Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 10775 рублей, что на 787 рублей (на 7,9%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на текущий год - 9988 рублей", - говорится в сообщении.

Величина прожиточного минимума пенсионера нужна для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом. Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых меньше прожиточного минимума.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, средняя численность пенсионеров, получающих в 2019 году региональную социальную доплату к пенсии, - 69,5 тыс. человек. Размер доплаты на одного получателя в 2020 году составит в среднем 3,6 тыс. рублей. Общая сумма расходов федерального и регионального бюджетов на выплату доплаты составит 3,365 млрд рублей.