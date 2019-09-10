Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

"Мы с дочкой прилетели в Нью-Йорк еще вчера и надеемся скоро увидеться [с супругом]", - сообщила Алла Бут в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС. По ее словам, во вторник утром, в 11:00 по времени восточного побережья США (18:00 мск), она планирует провести пресс-конференцию в здании генконсульства РФ в Нью-Йорке по поводу своего визита в Соединенные Штаты и возможной даты их встречи с Бутом.

Алла Бут в понедельник также опубликовала пост в социальной сети Facebook, в котором обратилась со словами благодарности в адрес друзей и знакомых, которые поддерживали ее с дочкой все годы разлуки с супругом. "Всем друзьям, иначе не могу сказать, кто долгие годы поддерживал меня и Виктора, нашу семью, всем тем, кто дарил нам свою душевную теплоту, вселял надежду на лучшее... всем тем, кто не на словах-обещаниях, а кто реально помог нам материально. Всем, благодаря чьей помощи, наша мечта осуществилась... Мы с дочерью наконец-то прилетели в США. Говорю - огромное вам спасибо, это огромное счастье - увидеться с родным человеком <...> Скоро, благодаря вашей помощи, мы увидимся", - написала она.

Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что встреча семьи с Виктором Бутом состоится ориентировочно 16-17 сентября, когда родственники смогут навестить его в тюрьме Марион (штат Иллинойс).

Алла Бут также рассказала, что обратный билет у них с дочерью куплен на 28 октября, однако она хотела бы продлить свой визит в США, чтобы больше видеться с мужем. Супруга Бута также выразила надежду, что администрация тюрьмы Марион позволит ей чаще навещать супруга, чем это допускает регламент учреждения. "Главная проблема, однако, заключается в том, что свидания в тюрьме разрешены только один раз в неделю по выходным... То есть мы сможем увидеться с Виктором максимум шесть раз. Я надеюсь, что российское диппредставительство поможет договориться с администрацией тюрьмы об увеличении количества свиданий", - отметила она.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.