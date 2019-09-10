Эксперты выяснили отношение соискателей к "черной" зарплате

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 43% опрошенных россиян готовы получать заработную плату по "черной" схеме, не согласны на такое предложение работодателя 36% респондентов. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно данным опроса, мужчины чаще женщин готовы получать зарплату "в конверте" - 49% против 36%, при этом противников "черных" зарплат больше всего среди работников до 24 лет и среди граждан с зарплатой от 80 тыс. рублей (по 45%).

Чаще всего на "черный" заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже (51%) и Ульяновске (51%), половина опрошенных из Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска также не возражает против зарплаты "в конверте". В Москве и Санкт-Петербурге на "черную" зарплату согласны по 39% опрошенных, а больше всего ее противников - в Тюмени (42%), Астрахани (42%) и Набережных Челнах (40%).

Опрос проводился 22-23 августа 2019 года в 377 населенных пунктах по всей России среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.