Власти Петербурга выделили новый участок под храм, который планировался в парке Малиновка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Петербурга выделило новый участок для православного храма, строительство которого первоначально планировалось в парке Малиновка в Красногвардейском районе города. Постановление об этом принято во вторник на заседании городского правительства.

Новый вариант согласован как с приходом Храма святых апостолов Петра и Павла, так и с местными жителями, выступавшими против застройки парка, сообщил на заседании городского правительства врио губернатора Александр Беглов.

"С приходом все согласовано, земельный участок полностью устраивает, вопросов нет. Спасибо им за понимание, что мы сумели решить этот сложный вопрос. Жители обратились, мы сели за стол переговоров. Сегодня все довольны", - сказал на заседании Беглов.

Председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов на заседании проинформировал, что новый участок для строительства храма выделен в муниципальном округе "Пороховые" Красногвардейского района города, он расположен на улице Передовиков, участок 70а. Здесь планируется строительство православного храма, воскресной школы, колокольни и часовни.

История вопроса

Несколько лет назад участок парка "Малиновка" отвели под строительство православного храма, однако жители выступили против инициативы и неоднократно требовали сохранить зеленую зону. В 2019 году городская администрация отменила проект, но горожане высказывали опасения, что идея застройки парка может появиться в будущем.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 19 августа внес в Законодательное собрание проект изменений в городской закон о зеленых насаждениях, которые позволят защитить от застройки парк Малиновка. Законопроект также предусматривает увеличение площади парка. В августе в пруды парка запустили 1,5 тыс. амуров, карасей и карпов. Там также установят новые скамейки.

На территории общественного пространства площадью более 14 га расположены пруды, небольшая церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней, теннисный клуб и торгово-развлекательный центр "Июнь". На заседании правительства Беглов поручил разработать план по поводу концепции дальнейшей реконструкции и развития парка Малиновка.