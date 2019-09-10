В Самаре предложили изменить текст договоров с артистами после концерта пьяного Билана

САМАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев предложил в дальнейшем возвращать в бюджет средства, затраченные на выступления артистов, если они не в состоянии исполнить программу. Об этом он сказал во время заседания Самарской губернской думы после выступления Димы Билана на дне города в Самаре.

Дима Билан выступал на Дне города в Самаре и возмутил самарскую публику неадекватным поведением на сцене. После концерта появилась петиция, авторы которой заявили, что он "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

"Нужно предусматривать в договорах, что, если артист не может выступать в нормальном состоянии и спеть пять песен, деньги должны быть возвращены в бюджет", - сказал Матвеев.

После выступления Дима Билан в социальных сетях извинился за свое поведение на сцене. "Я оплошал, выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк. Совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни", - сказал Билан.

Кроме того, Билан пообещал провести в Самаре качественный бесплатный концерт, подарить городу детскую площадку и аппарат для лечения детей нуждающейся больнице.