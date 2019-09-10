В ЕС появится пост ответственного за защиту европейского образа жизни

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Пост заместителя главы Еврокомиссии (ЕК) по защите европейского образа жизни появится в новом составе ЕК, который начнет работать с 1 ноября. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе назначенный председатель нового состава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, эту должность займет бывший глава пресс-службы Еврокомиссии грек Маргаритис Схинас.

"Маргаритис Схинас, который называет себя истинным адептом Европы, станет заместителем главы Еврокомиссии, ответственным за защиту европейского образа жизни", - сказала фон дер Ляйен, не дав внятных пояснений, что войдет в его практический круг обязанностей.

Фон дер Ляйен озвучила свои предложения по распределению полномочий между будущими еврокомиссарами на 2019-2024 годы. Их теперь должен будет до 31 октября утвердить Европарламент.