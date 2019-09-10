Депутаты Госдумы готовы выехать в Турцию за десятилетней россиянкой после решения суда

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Представители специальной комиссии по проблемам соотечественников за пределами РФ при комитете Госдумы готовы выехать в Турцию за десятилетней россиянкой Айлин Суфии Айдемир, незаконно удерживаемой своим отцом - гражданином Турции, в течение недели после получения решения суда во Владикавказе об определении места жительства девочки. Об этом во вторник сообщил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов.

"Мы сейчас ждем решения суда во Владикавказе, в котором, мы рассчитываем, будет указано, что девочка должна находиться по месту прописки - в Северной Осетии. Как только у нас на руках будет решение суда, комиссия по проблемам соотечественников за пределами РФ в полном составе готова вылететь в Турцию в течение недели", - сказал собеседник агентства.

Умаханов уточнил, что о необходимости подать в суд по месту прописки девочки посоветовала турецкая сторона. Мать Айлин подала около двух месяцев назад иск в суд по поводу определения места жительства девочки как гражданки РФ, которая не имеет другого гражданства. Решение суда будет подано в Минюст РФ, откуда потом будет отправлено в Минюст Турции.

История удерживаемой в Турции россиянки

Десятилетняя россиянка Айлин Суфия Айдемир с 2011 года незаконно удерживается ее отцом - гражданином Турции - на территории этой страны. Ее мать Зарина Албегонова познакомилась с ним во время учебы в университете в США. В 2004 году они зарегистрировали брак в Северной Осетии и переехали в Турцию. Однако этот брак не был легализован на территории ближневосточной страны, все права на детей, согласно турецкому законодательству, принадлежат матери.

Айлин родилась в 2008 году. Бывший муж Албегоновой забрал Айлин в 2011 году, в 2012-м уголовный суд Стамбула приговорил мужчину к пяти месяцам тюремного заключения (условно) за похищение ребенка.

В ноябре прошлого года мать Айлин обратилась за поддержкой в комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. О проблеме было доложено председателю Госдумы Вячеславу Володину. В ходе визита в Тегеран в декабре прошлого года между Володиным и спикером Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом заключена договоренность о необходимости решения данной проблемы.

После этого по поручению Володина состоялся визит в Турцию депутатской группы под руководством Умахана Умаханова, в ходе которого удалось привлечь внимание к ситуации с Айлин турецких парламентариев, МИДа, правоохранительных органов.

Мать Айлин отмечает, что, несмотря на сложные отношения с бывшим мужем, она готова разрешить ему встречаться с девочкой после того, как ее вернут в Россию.