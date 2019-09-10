Исследование: треть продуктов питания для грудничков содержит избыточный сахар

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показали, что в составе примерно трети продуктов питания для детей грудничкового возраста есть сахар, концентрированный фруктовый сок или подсластители. Об этом сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

"Почти в половине продуктов питания, изученных в первом исследовании, более 30% калорий были обусловлены общей концентрацией сахара, а примерно у трети продуктов питания в составе был обнаружен добавленный сахар и другие подсластители", - сказал он.

В дальнейшем употребление таких продуктов приводит к избыточному весу в раннем возрасте. Он также отметил, что не рекомендуется использовать смеси для кормления ребенка возрастом до шести месяцев, приоритет должен отдаваться грудному вскармливанию.

Другой не менее важной проблемой является неправильная маркировка упаковок. "До 60% детского питания имеет ошибочную маркировку как подходящее для детей в возрасте до шести месяцев. Использование информации о питательных свойствах или пользе для здоровья может вводить в заблуждение потребителей", - отметил эксперт.

По данным ВОЗ, от 95 до 100% продуктов имеют на этикетках информацию о питательных свойствах и составе, а от 13% до 35% - надписи, имеющие отношение к здоровью и развитию ребенка. "Я надеюсь, через год у нас будут такие маркировки, которые будут всем понятны. Возможно, будут бренды, которые будут использовать рекомендации ВОЗ, они будут помечены специальной краской "рекомендовано ВОЗ", - сказала на пресс-конференции представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.