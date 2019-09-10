СМИ: почетную императрицу Японии выписали из госпиталя после удаления раковой опухоли

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Почетная императрица Японии Митико во вторник покинула госпиталь при Токийском университете, где ей была сделана операция по удалению раковой опухоли на молочной железе. Митико чувствует себя хорошо, сообщил телеканал NHK.

Операция прошла 8 сентября. По предварительным данным, никаких метастаз обнаружено не было. Теперь императрица в течение какого-то времени будет находиться под тщательным наблюдением врачей и регулярно проходить медицинские обследования.

Супруг Митико - почетный император Акихито - навещал ее непосредственно перед и после операции. Он поблагодарил врачей госпиталя, а также специалистов онкологического центра Сидзуока за предоставленное императрице лечение.

Сейчас Митико 84 года. В 2011 году у нее была обнаружена ишемическая болезнь сердца. Тогда врачи провели ей коронарное шунтирование. После этого симптомы болезни повторились в 2015 году.

Почетная императрица Митико (урожденная Митико Сёда) получила этот титул в мае после отречения от престола ее супруга Акихито - бывшего монарха, а ныне почетного императора Японии. За всю историю императорского дома Японии Митико стала первой девушкой незнатного происхождения, получившей титул императрицы.