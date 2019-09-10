Майкл Джордан пожертвует $1 млн на восстановление Багам от урагана "Дориан"

ТАСС, 10 сентября. Американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Майкл Джордан намерен пожертвовать $1 млн организациям, занимающимся ликвидацией последствий урагана "Дориан" на Багамских островах. Соответствующее заявление было размещено во вторник на странице официального представителя спортсмена Эсти Портной.

"Я потрясен разрушениями, которые ураган "Дориан" принес на Багамы, где я часто бываю и где у меня есть недвижимость. Всем сердцем я с теми, кто пострадал и кто потерял своих близких. Пока операции по спасению и восстановлению продолжаются, я буду внимательно следить за ситуацией", - отмечено в заявлении Джордана.

По последней информации, число погибших в результате урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября, возросло до 44 человек. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На островах повреждено или разрушено около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.