Тамбовская область и Алтайский край признаны самыми экологически чистыми регионами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Тамбовская область, Алтайский край и Белгородская область возглавили экологический рейтинг регионов России по итогам прошедшего лета. В конце списка впервые оказалась Иркутская область, сообщили ТАСС в общественной организации "Зеленый патруль", составляющей рейтинг с 2008 года.

"По итогам прошедшего лета в "Национальном экологическом рейтинге регионов России" десятка лидеров выглядит следующим образом: Тамбовская область, Алтайский край, Белгородская область, Республика Алтай, Москва, Магаданская область, Курская область, Мурманская область, Ульяновская область, Республика Коми", - говорится в сообщении.

Замыкает список следующая десятка регионов: Московская область (76 место), Омская область (77 место), Красноярский край (78 место), Оренбургская область (79 место), Забайкальский край (80 место), Нижегородская область (81 место), Якутия (82 место), Челябинская область (83 место), Свердловская область (84 место), Иркутская область (85 место). При этом среди федеральных округов места распределились следующим образом: Центральный, Северо-Кавказский, Северо-Западный, Приволжский, Сибирский, Южный, Дальневосточный, Уральский.

"На последнем, 85 месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область. Регион пережил две волны паводков, крупномасштабные лесные пожары. Поступала информация о том, что недобросовестные граждане поджогами пытались скрыть незаконные вырубки. В рейтинге всего одно последнее место. Но по итогам лета на него могли бы претендовать как минимум пять уральских и сибирских регионов", - заявил председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин.

Кроме того, города Иркутской области - Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов - вошли в приоритетный список 22 городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха, уточнил эколог.

"Зеленый патруль" - это общественная организация, основанная в 2006 году. Ее специалисты проводят экологические экспертизы, исследования и экспедиции. Экологический рейтинг регионов организация публикует четыре раза в год, начиная с 2008 года.