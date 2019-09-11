Беглов: поступления от турсбора в Петербурге могут достичь 3,5 млрд рублей в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Избранный на должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассчитывает, что поступления от туристического сбора для иностранцев, который планируется ввести в городе в 2020 году, составят до 3,5 млрд рублей в год.

"Мы вводим туристический сбор для туристов - 100 рублей в сутки. Это не так существенно для любого иностранца. Если взять другие страны, там намного больше, но нам это дает то, что мы можем в год собрать порядка 3-3,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на реконструкцию центральной части города и развитие инфраструктуры туризма", - сказал Беглов в среду на деловом завтраке глав субъектов РФ в рамках Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

По его данным, в 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн туристов. "В этом году мы планируем перевалить за 9 миллионов. В ближайшие несколько лет мы планируем довести турпоток до 12 миллионов", - сказал Беглов.

В апреле текущего года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Беглова о введении в городе сбора для иностранных туристов в размере 100 рублей в сутки.