В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в ресторане

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Некачественные продукты и нарушение санитарных норм могут стать причиной отравления в ресторане. В случае недомогания после ужина следует обратиться к врачу, а также подать жалобу на заведение, рассказали в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Как поступить, если после ужина в ресторане Вы почувствовали недомогание, или у вас появились симптомы отравления? Срочно обратитесь к врачу. Это необходимо, как для оказания Вам квалифицированной помощи, так и в целях сбора доказательств. Дело в том, что в этой неприятной ситуации Вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим Вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением", - говорится в сообщении.

Следует также сохранить чек из заведения или выписку из банка, если счет оплачивался банковской картой. После, нужно написать претензию владельцу ресторана, к которой приложить копию чека и медзаключения. "В Претензии Вы можете заявить требования о возврате стоимости ужина, о компенсации стоимости лечения, в случае длительного больничного, компенсацию утраченного заработка", - отметили в ведомстве, добавив, что примеры претензий можно найти на сайте Роспотребнадзора.

Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с исковым заявлением в суд. В данном случае потребитель имеет право также потребовать компенсации морального вреда и "потребительского штрафа". "Кроме заявления в суд, Вы также вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ваша жалоба будет рассмотрена и при выявлении нарушений санитарного законодательства, и в области защиты прав потребителей. Виновные лица будут привлечены к ответственности", - сказано в сообщении.