Акимов поручил ужесточить ответственность за ДТП с детьми

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов по итогам правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения дал поручение Минюсту и МВД внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие более серьезную административную ответственность за ДТП с транспортным средством, в салоне которого находятся дети. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном по итогам заседания правкомиссии.

"Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос внесения изменений в КоАП в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними", - говорится в тексте поручения. Эта работа должна быть проведена до 31 марта 2020 года.

Кроме того, Минпромторгу совместно с компаниями-автопроизводителями поручено инициировать реализацию социальных проектов и информационно-пропагандистских мероприятий по безопасности дорожного движения. Первый такой проект должен быть реализован до 30 июня 2020 года, а в дальнейшем - ежегодно. Также Минпромторгу и Росстандарту было дано поручение до 31 марта 2020 года проработать вопрос внесения изменений в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" в части, касающейся обязательного оснащения детской одежды, включая спортивную и туристическую, а также ранцев, сумок, ученических рюкзаков и портфелей световозвращающими материалами.

В том же перечне содержатся поручения Российскому союзу автостраховщиков продолжить работу по организации в каждом субъекте Российской Федерации центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детских мобильных автоплощадок (автогородков) на базе некоммерческих образовательных организаций. Правительство Москвы совместно с членами правительственной комиссии до 1 октября 2019 года должно представить в правительство предложения по повышению безопасности дорожного движения в жилых зонах и дворовых территориях в целях исключения возможности возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.