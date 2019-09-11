В Кремле прокомментировали выступления Серебренникова и Дудя на премии GQ

Таким образом он прокомментировал состоявшуюся во вторник церемонию вручения премии "Человек года" журнала GQ, на которой, в частности, режиссер Кирилл Серебренников и журналист Юрий Дудь выступили с критикой в адрес ситуации в стране.

"Мы с уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой, но мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий, тем более - не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение, полагаем, что это было бы неверно и ошибочно", - сказал Песков.

Он при этом подчеркнул, что "определенные точки зрения известны". "Мы видим, мы фиксируем это все, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем", - продолжил Песков. По его мнению, хотя подобные выступления делают "очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях", у них есть очень много оппонентов - тоже состоявшихся людей, "которые не менее аргументировано могут разбить эти тезисы".