Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября началась в США с минуты молчания

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Минутой молчания в 8:46 утра (15:46 мск) открылась в среду в Нью-Йорке церемония в память о жертвах терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. Траурное мероприятие проходит на юге Манхэттена на территории мемориала у комплекса One World Trade Center, возведенного на месте, где стояли разрушенные в результате терактов башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ).

18 лет назад в эту минуту первый из захваченных террористами из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) самолетов врезался в северную башню ВТЦ. В память об этом трагическом событии зазвонили колокола нью-йоркских церквей, а на площади перед мемориалом родные и близкие 2983 погибших при терактах, включая и теракт в ВТЦ в 1993 году, начали зачитывать их имена.

В ходе церемонии по традиции еще пять раз объявляют минуты молчания - в 09:03 (16:03 мск), когда второй самолет врезался в южную башню ВТЦ, в 09:37 (16:37 мск), когда один из лайнеров врезался в здание Пентагона, в момент обрушения южной башни ВТЦ в 09:59 (16:59 мск), в момент падения четвертого захваченного террористами самолета в районе Шенксвилла в 10:03 (17:03 мск) и в момент обрушения северной башни ВТЦ в 10:28 (17:28 мск).

На протяжении всей трехчасовой церемонии у мемориала - двух огромных, выложенных черными гранитными плитами резервуаров, по девятиметровым стенам которых струятся потоки воды - по традиции стоит почетный караул из числа сотрудников службы пожарной охраны Нью-Йорка, городского департамента полиции и транспортной полиции. Спасатели из этих служб первыми оказались на месте терактов и занимались поиском погибших, а затем - разбором завалов.

Сразу после захода солнца в 19:12 (02:12 мск 12 сентября) на площадке рядом с мемориалом будут включены обращенные к небу 88 мощных прожекторов. Световые столбы, напоминающие очертаниями разрушенные небоскребы ВТЦ, будут стоять над Нью-Йорком до рассвета.

Вечером на кабельном канале HBO будет показан получасовой рассчитанный на детскую аудиторию фильм "Что случилось 11 сентября" (What Happened on September 11), а на канале History состоится премьера фильма "9/11: на борту самолета Эйр-форс-1" (9/11: Inside Air Force One) с рассказом о том, как действовал в день теракта президент США Джордж Буш - младший и охранявшие его сотрудники Секретной службы США.

Крупнейшую в истории США серию терактов организовали 19 террористов из группировки "Аль-Каида", захватившие 11 сентября 2001 года четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания.