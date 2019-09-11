В профильном комитете Думы назвали здравой идею о санкциях за ложный вызов скорой помощи

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Идея о введении ответственности за ложный вызов скорой помощи сама по себе здравая, однако нужно четко прописать критерии, по которым можно будет определить такое правонарушение. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

"Сама по себе идея здравая, но необходимо четко расписать администрирование данного нарушения в случае внесения такого законопроекта. Должны быть критерии ложности, определен правоприменитель", - сказал депутат.

По его словам, в законопроекте должно быть прописано, кто будет составлять протокол. "Должен быть процессуальный механизм", - резюмировал Лысаков.

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает идею о введении в РФ ответственности граждан за ложный вызов скорой помощи путем компенсации соответствующих расходов страховым компаниям, сообщил ранее ТАСС член комитета Юрий Кобзев, который возглавляет экспертно-консультативный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере оказания скорой медицинской помощи.