Экологи Северного флота завершили сезонную работу по очистке Арктики

МУРМАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие экологического взвода Северного флота, собиравшие металлический мусор на острове Котельный архипелаг Новосибирские острова в море Лаптевых, завершили сезонные работы в нынешнем году. Как сообщает в распространенном в среду сообщении пресс-служба флота, за два с половиной месяца с середины июня до сентября они перевыполнили план по сбору на 20%.

"Подготовленный к утилизации металлолом североморцы сложили в морские контейнеры, которые были погружены на теплоход "Геннадий Цыганков", доставивший на остров Котельный строительные материалы. Сегодня теплоход отправился в Мурманск по Северному морскому пути", - сообщает пресс-служба.

Всего за лето экологи Северного флота собрали, спрессовали и подготовили к вывозу из Арктики 360 т металлолома, перевыполнив установленный план (300 т) на 20%.

По завершении сезона работ личный состав экологического взвода провел обслуживание техники и оставил ее на хранение на военной базе "Северный клевер" до следующего года.

В 2020 году экологическая очистка острова Котельный продолжится. В ближайшее время 28 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения Северного флота, входившие в состав экологического взвода, будут доставлены в пункт постоянной дислокации в Мурманской области.

Впервые работа по очистке острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3,3 тыс. т металлолома. Большая часть экологического мусора - это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.