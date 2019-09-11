Московская программа "Моя улица" получила международную премию Urban Land Institute

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва стала единственным европейским городом-финалистом престижной международной урбанистической премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Москва признана лидером в создании комфорта в городской среде, первое место присуждено программе "Моя улица". Это действительно заслуга. Мы к этом шли в течение шести лет, в городе сделано огромное количество объектов, благоустроено более 350 улиц", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что международное многопрофильное жюри состояло из признанных специалистов в сфере недвижимости и девелопмента, финансов, землепользования, дизайна, общественных связей. Комиссия изучала столичные проекты благоустройства в течение 2018-2019 годов. Эксперты посетили Москву во время проведения чемпионата мира по футболу и урбанистических форумов.

"Начиная с 2018 года Институт городских земель (Urban Land Institute - прим. ТАСС) внимательно следил за тем, что происходит в Москве, эксперты давали оценку тому, что сделано. В июле 2019 года жюри выбрало 11 победителей из 19 финалистов. Из Европы - единственный город Москва, который оказался в номинантах и призерах", - сказал Бирюков.

Об институте и премии

Urban Land Institute - некоммерческая научно-исследовательская организация, занимающаяся городским планированием и развитием, организация основана в 1936 году. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, офисы - в Гонконге, Лондоне, Франкфурте.

Премия Global Awards for Excellence была учреждена в 1979 году и считается одной из наиболее престижных в сфере городского девелопмента. Она комплексно рассматривает городские проекты: от архитектуры и дизайна до практической пользы для городского сообщества. Основные критерии для присуждения премии являются самобытность, признание рынком, актуальность и позитивный вклад в жизнь городского сообщества, ориентация на экологию и устойчивое развитие, финансовый успех.

В 2019 году в шорт-лист, помимо московской программы "Моя улица", вошли 14 проектов из Северной Америки и четыре из Азии. Среди лауретов - набережная Хоффман-Медисон в Вашингтоне, башня Гуоко в историческом квартале Сингапура и международный рынок в Вайкики на Гавайях.

Награждение пройдет 18-21 сентября 2019 года в Вашингтоне.