Коммунальщики устранили аварию, оставившую без воды более 50 тыс. жителей Тамбова

ТАМБОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы Тамбова устранили крупную аварию на магистральном водоводе, в результате которой без воды осталось более 50 тыс. жителей. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Работы по монтажу лопнувшей трубы завершены, начато заполнение системы замененного участка водовода. Выход на рабочий режим водоснабжения ожидается к вечеру сегодняшнего дня", - сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что авария на водоводе 600 мм произошла вечером 10 сентября. Водоснабжение было отключено в среду утром, когда начался монтаж новой трубы. В результате коммунальные службы были вынуждены на время прекратить подачу воды в несколько микрорайонов города, в которых проживают не менее 50 тыс. человек.