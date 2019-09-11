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Коммунальщики устранили аварию, оставившую без воды более 50 тыс. жителей Тамбова

Подача воды возобновится к вечеру 11 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города

ТАМБОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы Тамбова устранили крупную аварию на магистральном водоводе, в результате которой без воды осталось более 50 тыс. жителей. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Работы по монтажу лопнувшей трубы завершены, начато заполнение системы замененного участка водовода. Выход на рабочий режим водоснабжения ожидается к вечеру сегодняшнего дня", - сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что авария на водоводе 600 мм произошла вечером 10 сентября. Водоснабжение было отключено в среду утром, когда начался монтаж новой трубы. В результате коммунальные службы были вынуждены на время прекратить подачу воды в несколько микрорайонов города, в которых проживают не менее 50 тыс. человек.

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