Власти Чечни: создание единого туристического бренда СКФО привлечет туристов из Европы

БУРГАС /Болгария/, 11 сентября. /ТАСС/. Создание единого туристического бренда Северного Кавказа по типу "Золотого кольца России" будет способствовать развитию массового туризма в северокавказских республиках и привлечет в них, в частности, туристов из европейских стран. Такое мнение выразил ТАСС министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев на фестивале "Неделя Северного Кавказа в Болгарии".

"Северному Кавказу очень нужен такой бренд, который будет узнаваем, который будет монетизироваться и по примеру того же "Золотого кольца" продаваться, притягивать [туристов]", - сказал Байтазиев.

По его словам, вопрос о разработке единого туристического бренда Северного Кавказа обсуждается на разных уровнях. "Мы на всех круглых столах, заседания, турсоветах [говорим], что Северному Кавказу обязательно нужен туристический бренд. Я очень надеюсь, что этот единый туристический бренд появится. В Европе о Чеченской Республике и о нашем лидере Рамзане Кадырове знают очень много, и этой конъюнктурой можно воспользоваться", - добавил министр.

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит в городе Бургасе с 10 по 16 сентября, его цель - презентовать деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией. В рамках фестиваля состоятся российско-болгарский туристский инвестиционный форум, бизнес-сессии, выступления творческих коллективов из регионов Северного Кавказ. Мероприятия будут проходить в Бургасе, Варне и Несебре, в них принимают участие более 200 человек. В фестивале участвуют делегации всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.