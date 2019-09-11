"Ласточки" перевезли около 15,7 тыс. пассажиров в первые 10 дней работы на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Пригородные "Ласточки" за первые десять дней работы в регионе Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье перевезли около 15,7 тыс. пассажиров, сообщила в среду пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Пригородные экспрессы Минеральные Воды - Кисловодск пользуются спросом у пассажиров. За первые десять дней курсирования "Ласточки" перевезли порядка 15,7 тыс. пассажиров. Всего за первую декаду сентября в регионе Кавказских Минеральных Вод электричками перевезено около 140 тыс. гостей и жителей региона", - говорится в сообщении.

Первые "Ласточки" начали курсировать на Ставрополье 1 сентября 2019 года. Поезда останавливаются на станциях Ессентуки, Пятигорск и Лермонтовский. Отмечается, что ведется опрос пассажиров, их мнения учтут при разработке нового расписания.

Глава региона Владимир Владимиров ранее сообщил журналистам, что ожидаемый рост пассажиропотока в курортном регионе Ставрополья после запуска "Ласточек" составляет 40%.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Расстояние между городами составляет от 19 до 39 км.