Организатора несанкционированного митинга в Улан-Удэ арестовали на пять суток

УЛАН-УДЭ, 11 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ арестовал на пять суток Дмитрия Баирова, организовавшего 9 сентября несанкционированный митинг несогласных с результатами выборов мэра города на площади Советов в центре столицы Бурятии. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат Баирова Дмитрий Андреев.

"Баиров признан виновным в совершении правонарушения по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Назначен административный арест на пять суток. Одни сутки, проведенные им с 10 на 11 сентября в больнице скорой медицинской помощи, зачтены", - сказал он.

Баирову в вину вменяется также мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Рассмотрение двух последних дел об административных правонарушениях назначено на завтра, 12 сентября, сказал собеседник агентства.

Днем в среду Советский районный суд Улан-Удэ назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей депутату Народного хурала (парламента) Бурятии Баиру Цыренову, который участвовал в несанкционированном митинге. Адвокат депутата Сергей Федоров сообщил журналистам, что его подзащитный опротестует данное решение. Помощнику депутата Алексею Ихиритову, признанному виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), назначено наказание в виде штрафа в 1 тыс. рублей, сообщил ТАСС его адвокат Владимир Федоров.

9 сентября в центре Улан-Удэ началась несанкционированная акция, в ходе которой собравшиеся потребовали отменить результаты прошедших 8 сентября выборов мэра города. Два активных участника акции - Баиров и Цыренов были задержаны, также был задержан помощник депутата Ихиритов.

Прямые выборы мэра Улан-Удэ прошли впервые за 12 лет. На выборах сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, выдвинутый от КПРФ, набрал 36,58% голосов и уступил победу и.о. главы города Игорю Шутенкову, который участвовал в выборах как самовыдвиженец.