Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение об урегулировании спора

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Ученый и предприниматель Валентин Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение об урегулировании судебного спора, касающегося включения россиянина в так называемый "кремлевский список". Это следует из документов, размещенных в среду в электронной базе данных судебной системы США, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

"Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года", - говорится в совместном ходатайстве.

Стороны просят суд до 11 сентября 2022 года остановить производство по их делу. По истечении этого времени при отсутствии возражений от истца или ответчика дело предлагается полностью закрыть. При этом каждая из сторон обязуется самостоятельно оплатить все издержки, связанные с судебным процессом.

Гапонцев, имеющий также американское гражданство, подал ранее иск к Министерству финансов США, протестуя против включения в "кремлевский список", содержащий имена 114 должностных лиц России и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, которых в документе называют "олигархами", близкими, по утверждению Вашингтона, к руководству в Москве.

О Гапонцеве и его иске

Гапонцев - советский и российский физик и предприниматель, лауреат Государственной премии в области науки и технологий за 2010 год (за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной связи). Он является кандидатом физико-математических наук, заведующим кафедрой фотоники МФТИ, генеральным директором компании "Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс", а также основателем и председателем совета директоров американской фирмы IPG Photonics.

С 2008 года Гапонцев, ставший благодаря своим разработкам и предпринимательской деятельности миллиардером, имеет гражданство не только России, но и США. Газета The Wall Street Journal включила его по итогам 2018 года в свой список руководителей частных американских компаний с самым высоким вознаграждением.

Министерство финансов США внесло Гапонцева в обнародованный 29 января 2018 года "кремлевский список". Этот перечень не является санкционным - на его фигурантов не распространяются какие-либо ограничения или запреты. Тем не менее считается, что документ представляет собой сигнал для их бизнес-партнеров, указывающий, что взаимодействие с ними связано с высокими рисками, так как создает фактические основания для возможного введения санкций в будущем. Список также содержит секретное приложение с "дополнительной информацией".

В декабре 2018 года Гапонцев оспорил в американском суде внесение в перечень как необоснованное, подав иск к Минфину США и руководителю этого ведомства Стивену Мнучину.