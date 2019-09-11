Адвокат заявил, что роль Цемаха в крушении MH17 преувеличена

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Украинский адвокат Валентин Рыбин считает, что роль жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, в деле о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году сильно преувеличена.

"Поверьте, его (Цемаха - прим. ТАСС) роль слишком преувеличена", - сказал Рыбин в среду в эфире украинского телеканала ZIK.

Адвокат также подчеркнул, что Цемах не сможет предоставить какую-либо важную информацию в расследовании катастрофы. "То, что говорят о нем, не соответствует действительности, этот человек действительно не сможет предоставить какую-либо ценную информацию, - сказал он. - Есть информация о том, что Служба безопасности уже в судебном заседании его допросила, соответственно, я думаю, мы скоро узнаем, что он вообще рассказал".

Ранее в среду медиакомпания Deutsche Welle со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщила, что в королевстве переквалифицировали Цемаха из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Похищение Цемаха

В июне 2018 года украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев через линию разграничения в Донбассе. Власти ДНР потребовали возвращения своего жителя и призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. По мнению главы республики Дениса Пушилина, похищение Цемаха было связано с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году над Донбассом малайзийского Boeing.

Цемах вошел в число тех, кто был освобожден 7 сентября в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами. Перед освобождением Цемах был допрошен представителями голландской прокуратуры. Как пояснил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, при подготовке обмена учитывалась и позиция народных республик Донбасса. По его словам, "освобождение Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры".