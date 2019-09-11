Власти США не намерены предоставлять жителям Багам статус "временно защищенных лиц"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не намерены предоставлять въезжающими на территорию страны выходцам с пострадавших в результате урагана "Дориан" Багамских островов статус "временно защищенных лиц", который предполагает особые иммиграционные правила. Об этом сообщил в среду представитель Белого дома.

"Жители Багам, пострадавшие от урагана "Дориан", сталкиваются с гуманитарным кризисом, и американское правительство, международные партнеры и частные организации продолжают поддерживать их, предоставляя помощь и услуги. В настоящее время мы не планируем предоставлять статус "временно защищенных лиц" в Соединенных Штатах", - цитирует его слова агентство Рейтер.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил о том, что вашингтонская администрация обсуждает "со множеством разных людей" вопрос предоставления жителям островного государства статуса "временно защищенных лиц". Он подразумевает выдачу им разрешения на работу в США и временного вида на жительство, однако не предусматривает получения в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство. Американский лидер при этом подчеркнул, что власти США должны проявлять осторожность в этом вопросе, поскольку на Багамах могут находиться члены преступных группировок и наркоторговцы.

Как сообщил в среду представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит, около 2,5 тысячи человек считаются пропавшими без вести на Багамских островах. Ураган обрушился на архипелаг 1 сентября. По последним данным, в результате разгула стихии погибли по меньшей мере 50 человек. На островах повреждены или разрушены около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.