На Колыме создали совещательный орган при губернаторе для развития авиации в регионе

Выборы президента США - 2020

В Facebook заявили, что их системы защиты от влияния на выборы в стали совершеннее

Вице-президент компании Гай Розен отметил, что таким образом компания готовится к предотвращению потенциального вмешательства в предстоящие в 2020 году президентские выборы в США

Читать полностью