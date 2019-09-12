На Колыме создали совещательный орган при губернаторе для развития авиации в регионе

ТАСС, 12 сентября. Власти Магаданской области приняли решение о создании отдельного совещательного органа по развитию авиации в регионе. Возглавил рабочую группу губернатор Колымы Сергей Носов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе областной думы.
На сегодня многие районы Магаданской области относятся к труднодоступной местности. Развитие малой внутрирегиональной авиации, по мнению властей, поспособствует социально-экономическому развитию Колымы.
"Задача совещательного органа, который возглавил губернатор Сергей Носов, - развитие регулярных пассажирских воздушных перевозок и выполнение авиационных работ на Колыме, повышение эффективности реализации мер по транспортной доступности региона", - говорится в распространенном сообщении.
В состав группы, помимо главы региона, вошли председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов, его заместитель Игорь Донцов, представители правительства, руководители колымских аэропортов и авиакомпаний, ведущих работу в регионе.