В Ростуризме предложили создать единую платформу для получения туристических услуг

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Ростуризма Зарина Догузова предлагает создать единую электронную платформу, на которой можно будет получить туристические услуги, сообщает в четверг газета "Известия".

"Нужна большая единая доверенная цифровая среда, где турист мог бы найти любой тур, который ему был бы интересен. Забронировать отель, билет на любой вид транспорта, сразу же воспользоваться услугой гида и так далее. Необходимо создать одну большую платформу, которой могли бы пользоваться как внутренние, так и въездные туристы", - сказала Догузова "Известиям".

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в свою очередь, положительно оценила концепцию платформы. "Но для оценки проекта нужны детали: кто сможет подключится, кто сможет бронировать, кто будет управлять системой, на какие средства она будет разрабатываться", - высказала она свое мнение "Известиями".