Состязания по "городкам" и туризму впервые пройдут на Президентских играх в "Орленке"

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Два новых вида спорта, спортивный туризм и городошный спорт, впервые вошли в программу Президентских игр, которые проводятся во Всероссийском детском центре "Орленок", сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"На всероссийском этапе Президентских спортивных игр в этом году примут участие 1680 обучающихся из 84 субъектов Российской Федерации. По результатам жеребьевки, которая состоялась в марте 2019 года, участвовать в соревнованиях будут дети 12-13 лет в составе команд образовательных организаций - победителей региональных этапов. В этом году есть нововведение: в дополнительных видах появились городошный спорт и спортивный туризм", - рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, финальный этап Президентских игр, который завершится 30 сентября, будет проходить в командном и общекомандном зачетах. Победителей определят в четырех обязательных видах программы - баскетбол 3х3, настольный теннис, шашки, легкая атлетика, и в шести дополнительных - лапта, гандбол, тэг-регби 5х5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм. Каждая команда-участница состоит из 22 человек: 10 мальчиков и 10 девочек, а также двух взрослых - руководителей, в том числе учителя физкультуры от школы, выставляющей команду.

"Каждый из представленных в программе... видов спорта - целый комплекс физических и интеллектуальных нагрузок, командного взаимодействия, формирующих волю, характер <...> Такое разнообразие спортивной активности имеет большое прикладное значение, ведь занятия спортом развивают основные физические качества - выносливость, силу, скорость, гибкость <...> Также для ребят мы подготовили обширную образовательную программу, включающую творческие и интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами и известными деятелями искусства", - отметил директор "Орленка" Александр Джеус.

Уверенность, сплоченность и выносливость

Илья Политашин из Саратовской области рассказал, что команда серьезно готовилась к финалу игр, ежедневно у ребят были тренировки, в том числе бег и упражнения на выносливость. "Для меня Президентские спортивные игры - это одно из самых интересных и масштабных событий в школьной жизни. Мы воодушевлены, верим в свои силы и надеемся попасть в 30 лучших команд России", - сказал он.

"Мне безумно нравится эта соревновательная атмосфера, которая объединила тысячи ребят со всей страны. Здорово, что мы все в "Орленке", что здесь так красиво и рядом море. Я осознала, что наша команда прошла большой путь. Преодолевая этап за этапом, мы все крепко сплотились", - отметила еще одна участница - Кира Рахимуллина из Татарстана.

Об играх

Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" проводятся с 2011 года. Они являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России наряду с Президентскими состязаниями. Турнир проходит в несколько этапов: сначала отбор в школе, потом на муниципальном и региональном уровнях, в "Орленке" проходит всероссийский этап.