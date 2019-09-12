Швейцарский парламент одобрил отпуск по уходу за ребенком для отцов

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Национальный совет (нижняя палата) Федерального собрания Швейцарии поддержал законопроект о предоставлении отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорожденным ребенком. Об этом сообщил новостной портал 20minutes.ch.

За принятие документа проголосовали 129 депутатов, против - 62. Парламентарии обсуждали законодательную инициативу на протяжении шести с половиной часов. Наделить отцов правом брать отпуск после рождения ребенка парламент страны пытается уже 20 лет. Последний раз законопроект рассматривался три года назад и был отклонен.

Для того, чтобы законодательная мера обрела силу закона, ее должна поддержать и верхняя палата швейцарского парламента - Совет кантонов.

Новая инициатива предполагает, что отцы смогут взять отпуск в течение шести месяцев после рождения ребенка. При этом его можно разделить на несколько частей или взять целиком. Финансироваться отпуск будет из средств, выделенных на пособия по потере дохода. На это потребуется 230 млн швейцарских франков в год ($231 млн). Максимальная сумма пособия составит 196 франков в день ($197).

"Двух недель недостаточно. В вопросах политики гендерного равенства Швейцария все еще находится в каменном веке", - считает Даниэль Бекчич, глава объединения организаций по защите прав мужчин и отцов. По его словам, это лишь первый шаг. "Сейчас необходимо продвинуться дальше, а не останавливаться на двух неделях. Именно за это и выступало большинство населения", - отметил он.

Против законопроекта об отпуске выступают представители Швейцарской народной партии. По их мнению, возможность предоставления отпуска должна обсуждаться мужчиной с его работодателем в индивидуальном порядке. "Мы прекрасно можем решить этот вопрос без помощи государства", - отметил член партии Ив Нидеггер.

Как сообщает портал, Швейцария пока что остается единственной страной в Европе, где отсутствует полноценный отпуск для отцов по уходу за ребенком. По действующему законодательству, молодому отцу положен всего один выходной день после рождения ребенка. Для сравнения, в Эстонии отцы детей в возрасте до трех лет могут взять дополнительный отпуск продолжительностью в 30 дней. В Нидерландах с 2020 года отцы получат возможность брать дополнительный отпуск продолжительностью до пяти недель, в течение которого работодатель должен будет выплачивать не менее 70% от зарплаты.