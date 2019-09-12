Мнение горожан учтут при разработке мастер-плана Кисловодска

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сайт для сбора пожеланий и идей горожан создадут разработчики мастер-плана Кисловодска. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Как ранее сообщал ТАСС, специалисты КБ "Стрелка" разработают мастер-план развития и благоустройства города-курорта Кисловодска в Ставропольском крае. Глава Кисловодска Александр Курбатов отметил, что антропологи КБ "Стрелка" приступили к работе в городе с 1 сентября.

"При разработке мастер-плана Кисловодска будет учитываться мнение граждан. Будет создана специальная платформа, сайт для сбора пожеланий и идей граждан", - говорится в сообщении.

Собирать пожелания горожан начнут в октябре, а итоги подведут в декабре, приводятся в сообщении слова директора института "Стрелка" Варвары Мельниковой. Разработка стратегии завершится в марте 2020 года. "Они изучают мнение лидеров общественного мнения, жителей Кисловодска, чтобы наиболее полно выявить особенности, недостатки и достоинства нашей территории. Работа по составлению мастер-плана займет семь месяцев", - отметил глава Кисловодска Александр Курбатов, слова которого также приводятся в сообщении.

О мастер-планах

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города.

О КБ "Стрелка"

КБ "Стрелка" - компания, предоставляющая услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами. В структуру компании входят центры городской антропологии, экономики, ГИС аналитики, коммуникаций и дизайна.