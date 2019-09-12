"Яндекс.Навигатор" будет сообщать водителям о шести типах камер на дорогах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Приложение "Яндекс. Навигатор" в Москве увеличило число камер, о которых предупреждается водитель, с двух до шести типов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс.Навигатор" теперь сообщает о шести типах камер, которые можно встретить на дорогах Москвы. Водители будут знать, на что обратить внимание, и смогут ездить без нарушений и штрафов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше приложение сообщало о двух типах камер (другие иногда могли быть обозначены значком), которые фиксируют скорость и движение по полосе. Теперь водители смогут узнать, где расположился мобильный пост, какие камеры контролируют выезд на перекрсток, соблюдение разметки и правил остановки, эти камеры обозначены на маршруте разными значками. Кроме того, в приложении есть голосовые уведомления.

В ближайшее время новые типы камер появятся и на других сервисах "Яндекса" с навигацией -- в частности, в "Авто" и "Драйве". Планируется масштабировать это на всю страну. В Москве приложению сейчас известно почти 3 тыс. камер, а в целом по России - около 30 тыс. Данные о них компания получает на сайтах ГИБДД, ЦОДД и из других открытых источников. Также сами пользователи могут добавить камеру на "Народной камере" и после проверки информации она может стать доступной для других на картографическом сервисе.

"Яндекс.Навигатор" - бесплатное мобильное приложение, которым каждый месяц пользуются 27 млн человек в России, Беларуси, Казахстане, Турции и других странах. Навигатор прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах.