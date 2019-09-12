Пилотный проект по электронному сертификату для инвалидов планируется начать в 2020 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минтруд планирует в 2020 году апробировать приобретение технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов за счет электронного сертификата, сообщил в четверг заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев на Московском финансовом форуме-2019.

"Мы хотим, чтобы в 2020 году были отобраны несколько регионов, в которых мы бы отпилотировали эти подходы", - сказал он. Лекарев добавил, что пока ведомство еще не определилось с регионами, в которых будет проводиться проект.

Электронный сертификат на приобретение ТСР позволит инвалидам самостоятельно выбирать и приобретать техническое средство реабилитации с помощью электронного сертификата. Первоначально планируется выпускать сертификаты на ТСР серийного производства - телефоны с текстовым выходом, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом. В дальнейшем практику могут распространить и на другие изделия.