МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Каждый 10-ый трудящийся предпочитает не говорить настоящую причину своего отсутствия, когда отпрашивается с работы. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые опубликованы на его сайте в четверг.

"10% сотрудников, отпрашиваясь с работы, предпочитают скрывать истинную причину своего отсутствия. Самой частой причиной отпроситься с работы является поход к врачу (20%)", - говорится в материалах.

При этом отмечается, что каждый 10-ый сотрудник отпрашивался для решения вопросов, связанных с детьми, будь то выпускной, родительское собрание или посещение утренника в детсаду.

Как отмечается в опросе, 5% россиян отпрашивались по семейным обстоятельствам. Столько же респондентов уходили с рабочего места для решения вопросов с оформлением документов: оформлением сделок с недвижимостью, получением загранпаспорта и подачей налоговой декларации. На похороны близких в последний раз с работы отпрашивались 3%. При этом 13% сотрудников не отпрашиваются с работы, так как планируют сои дела так, чтобы решать их в свободное время.

Как отмечают авторы исследования, женщины чаще мужчин отпрашиваются с работы к врачу (24% против 15%), а также из-за вопросов с детьми (13% и 7% соответственно). В качестве причины отсутствия на рабочем месте мужчины чаще называли семейные обстоятельства (8% и 3%).

Опрос проводился с 22 августа пo 8 сентября 2019 года по всей Рoссии. Его участникам задавали два вопроса. На вoпрoс o тoм, для решения какoй прoблемы прихoдилoсь oтпрашиваться в пoследний раз, oтветили 1 тыс. рoссиян. На вoпрос о реальной причине oтсутствия на рабoте oтветили 1600 респондентов.