Студии мультипликации, фотографии и кино оборудуют в Северной Осетии по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Мультипликационные студии, фото- и киностудии появятся на базе 11 образовательных учреждений Северной Осетии, сообщила ТАСС в четверг министр образования и науки республики Людмила Башарина.

"Мультипликационные студии, фотостудии, новостные студии, киностудии, включая виртуальную и дополненную реальность, картинг-кружки появятся в образовательных организациях Северной Осетии в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", - сказала Башарина.

Всего откроют 11 подобных студий: на базе Республиканского дворца детского творчества им. Кабалоева, в районных домах детского творчества Алагира, Ардона, Моздока, селения Эльхотово и Октябрьское, а также в районной станции юных техников в Беслане, центре "Нарт" во Владикавказе, в гимназии "Диалог" и школе №3 Дигора и в школе №1 селения Чикола.

Студии оснастят цифровыми фотоаппаратами, панорамными камерами, квадрокоптерами для видеосъемок, акустической системой, а также микрофонами и системой виртуальной реальности.

Во Владикавказе, Моздоке и Беслане создадут три картинг-кружка. "Мы перед собой поставили достаточно амбициозную цель - до конца 2019 года создать 25 тыс. новых мест в системе дополнительного образования", - пояснила Башарина.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.