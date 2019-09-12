Сотрудники СК разберутся в конфликте из-за прически красноярского четвероклассника

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Конфликт между четвероклассником сосновоборской школы №4 и администрацией учебного заведения, которая сочла прическу мальчика излишне экстравагантной, привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю. Сейчас его сотрудники проводят доследственную проверку, говорится в сообщении ведомства.

Местные СМИ ранее сообщили, что занимающийся футболом мальчик пришел на учебу со стрижкой в стиле man bun, такую же носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович. Однако директор и завуч школы потребовали, чтобы школьник изменил прическу, поскольку она противоречит уставу. Якобы ребенку даже угрожали отстранением от занятий.

"Опубликована информация о том, что в сосновоборской средней школе возник конфликт между учеником и администрацией школы из-за прически мальчика. По данному факту ГСУ СКР по Красноярскому краю начата доследственная проверка", -- сообщили в СК.

Следователи побеседовали с мальчиком и его родителями, а также с учителем и директором школы. Сотрудникам СК предстоит оценить, насколько требования школьной администрации правомерны и не идет ли речь о превышении должностных полномочий.

Как сообщили ТАСС в мэрии Сосновоборска, собственную проверку проводит и управление образования, затребовав объяснительные с директора и завуча. В администрации также сообщили, что 2 сентября в школе вступило в силу положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. В одном из пунктов написано, что школьникам запрещено делать экстравагантные прически и красить волосы в яркие и неестественные цвета.

Тем временем пользователи социальных сетей призывают связаться со Златаном Ибрагимовичем и попросить его поддержать юного поклонника из Сосновоборска.