Билан подарит самарской больнице мониторы пациента после неудачного концерта на Дне города

САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Певец Дима Билан подарит мониторы, отслеживающие состояние пациентов, Самарской областной детской клинической больнице им. Ивановой в качестве компенсации за неудачный концерт на Дне города в Самаре. Об этом ТАСС в четверг сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"Оборудование будет передано Самарской областной детской клинической больнице им. Ивановой", - сказала собеседница агентства.

В учреждение поступят два монитора пациента, обеспечивающие постоянное наблюдение за жизненно важными показателями состояния здоровья ребенка.

Дима Билан, выступая на Дне города в Самаре, возмутил самарскую публику неадекватным поведением на сцене. После концерта он через социальные сети принес извинения, пообещал провести в Самаре бесплатный концерт, подарить городу детскую площадку и оборудование для лечения детей нуждающейся больнице.