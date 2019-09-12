Образовательные учреждения Дагестана выиграли гранты Минпросвещения РФ на 13,5 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Две образовательные организации Дагестана получили гранты Минпросвещения РФ в размере 13,5 млн рублей в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей и Малая академия наук Дагестана стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". Общий объем привлеченных средств по двум направлениям составил 13,5 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Малая академия наук республики направит средства на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики и цифровых технологий.

"В рамках проекта на базе детского оздоровительного лагеря "Надежда" в Каякентском районе будет организована летняя цифровая школа "IТ-стан". Участниками первой профильной смены станут 400 обучающихся из числа победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов в области математики, информатики, информационных технологий, программирования, робототехники, а также детей, прошедших обучение в технопарке "Кванториум", - уточнили в пресс-службе.

Лицей-интернат для одаренных детей планирует провести мероприятия "по модернизации содержания методик и технологий преподавания [математики, информатики и технологии], разработке образовательных программ для наставников, формированию у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, расширению олимпиадного движения, созданию системы выявления и продвижения наиболее мотивированных обучающихся".

Поддержка нацпроектов

Система образования Дагестана, по словам вице-премьера - министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой, "нуждается в новых цифровых решениях и технологиях, и нацпроекты дают масштабную поддержку в этом направлении".

"Активное участие Минобрнауки Дагестана в грантовых конкурсах за последние два года позволило привлечь из федерального бюджета порядка 2 млрд рублей. В республике создается центр цифрового образования детей IT-cube, на базе сельских школ открываются центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Это совершенно новые возможности для развития наших детей", - цитирует Омарову пресс-служба.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.