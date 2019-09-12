Транспортный налог для многодетных семей отменили в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли в четверг в первом, втором и окончательном чтениях законопроект, освобождающий от транспортного налога на легковые машины многодетные семьи. Об этом журналистам сообщил председатель регионального парламента Элиссан Шандалович.

"Одно из важных решений, которое поддержали коллеги, это освобождение от транспортного налога многодетных семей. Те семьи, у которых имеются трое и более детей и имеют автомобиль до 200 лошадиных сил, с 2020 года будут полностью освобождены от оплаты транспортного налога", - отметил Шандалович.

По подсчетам законодателей, принятая поправка коснется около 6 тыс. семей и позволит сэкономить каждой до 10 тыс. рублей. Кроме того, вне налогообложения окажутся мотоциклы и мотороллеры, принадлежащие многодетным.

В Карелии транспортный налог также отменен для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидов войны. Представители этих категорий не платят за автомобиль с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил.