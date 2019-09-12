Замглавы ФСБ пригласил партнеров по ШОС принять участие в праздновании 75-летия Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель российской делегации на Совете Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества пригласил партнеров по ШОС принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Об этом он заявил во время открывшегося заседания Совета РАТС ШОС в Константиновском дворце в Стрельне.

"В следующем году отмечается 75 лет Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Мы в России придаем большое значение сохранению памяти и исторической правды об этой войне", - сказал Сергей Смирнов, председательствуя на заседании совета.

"Нашим государством планируется организовать масштабную программу торжественных мероприятий. Предлагаем всем представленным сегодня странам принять участие в этой работе", - пригласил он своих коллег.

В заседании принимают участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.