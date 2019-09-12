Володин считает, что талант Родниной блестяще проявился как в спорте, так и в политике

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина за свою спортивную карьеру достигла результатов, считавшихся недостижимыми, ее талант также проявился и в политике. Об этом в четверг заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, открывая выставку, посвященную 70-летию фигуристки.

"Человек талантлив во всем - это о Родниной. Посмотрите: спортсменка, тренер, политик", - сказал Володин. Он заметил, что выставка фотографий Родниной и ее призов, организованная в переходе между зданиями Госдумы на Охотном Ряду, не может охватить всю биографию спортсменки, "потому что о ней можно говорить бесконечно".

"Одного таланта мало, - продолжил спикер. - Это воля, это знания, это труд и еще раз труд, это упорство". Он заметил, что именно Роднина существенно подняла планку в спорте, "многое сделала для того, чтобы недостижимое ранее, невозможное стало возможным". "И именно Роднина, наша советская спортсменка, смогла этого достичь", - указал Володин.

Председатель Госдумы при этом заметил, что не всегда успешные спортсмены могут реализовать себя в политике. Однако, сказал он, "Роднина талантлива как в спорте, тренерской работе, так и в политике", несмотря на то, что в этой сфере другие правила: все происходит не только в открытом поле, но и "в том числе за кулисами, под ковром".

Со своей стороны Роднина отметила, что если ранее ей приходилось оправдывать ожидания болельщиков, то теперь от нее ждут правильных решений как от депутата.

Ирина Роднина - трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, в Госдуме она занимает пост заместителя председателя комитета по международным делам.