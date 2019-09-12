Участники экологической акции в Кабардино-Балкарии очистят от мусора склоны Эльбруса

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экологическая акция "Чистая гора" пройдет 28 сентября на склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии, сообщила журналистам в четверг пресс-служба компании "Курорт Эльбрус".

Участники акции поднимутся по канатной дороге на самую высокую станцию Европы "Гара-Баши", расположенную на высоте 3847 м, и проинспектируют склоны: вековые ледники, лавовые поля, скальные массивы и осыпи. Работы по уборке мусора охватят территории от Приюта 11 (высота 4200 м) до поляны Азау (высота 2300 м).

"Мероприятие будет приурочено к завершению сезона альпинизма и горного туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.

В 2018 году в акции "Чистая гора" приняли участие более 200 человек - сотрудники органов власти, студенты, местные жители, а также представители туристической индустрии. Организаторами акции "Чистая Гора - 2019" стала администрация главы КБР, министерство курортов и туризма региона, АО "Курорт Эльбрус".

Эльбрус - самая высокая гора Европы и одна из важнейших точек на карте мирового альпинизма. Он входит в "Семь вершин" - список высочайших гор шести частей света.